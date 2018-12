Incendio al Tuscolano: bruciano ancora cassonetti e auto, caccia al piromane

Ancora cassonetti in fiamme al Tuscolano. E' accaduto nelle serata di sabato 1 dicembre, intorno alle 22:30 circa, in via Tuscolana, all'altezza del civico 889, a pochi metri dalla stazione Giulio Agricola. A dare l'allarme alcuni residenti di Cinecittà che hanno visto qualcuno allontanarsi subito dopo il rogo.

L'incendio ha distrutto due cassonetti Ama, danneggiato sostanzialmente una auto parcheggiata e annerito la vetrata e la facciata di un esercizio commerciale. Sul posto, oltre i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme, anche la Polizia che sta indagando sulla vicenda con gli agenti del Commissariato Tuscolano. Non è esclusa nessuna pista, neanche quella del rogo doloso considerando soprattutto i diversi precedenti nel quartiere.

La scorsa primavera, sempre in via Tuscolana, quella volta al vicino civico 886, le fiamme bruciarono 4 cassonetti, tra cui una campana per la raccolta del vetro. In quella occasione il rogo danneggiò quattro auto in sosta, squagliando letteralmente i fari posteriosi ed anteriori [qui la notizia].