Incendio in capannone edile: fumo nero a Roma Nord

Incendio nella zona di Prima Porta oggi 5 settembre. Intorno alle 8, in via Tiberina 240, le fiamme hanno completamente avvolto un capannone con materiale edile di circa 250 metri quatri. Allertati, sul posto, sono giunti i Vigili del Fuoco con due square, tre autobott e il carro autoprotettori.

Nelle vicinanze del capannone anche un grande campo di sterpaglie. Un'alta colonna di fumo nero ha invaso la via Tiberina ed è ben visibile in gran parte di Roma Nord. Ancora da chiarire le esatte cause dell'incendio. Al momento non risultano feriti o intossicati.

Seguiranno aggiornamenti.