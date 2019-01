Portuense: incendio in un negozio, evacuata una palazzina

Il fumo ha invaso via Giovanni Sirtori e Largo La Loggia. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma la paura è stata tanta. Incendio, oggi 4 gennaio, in un negozio dei Colli Portuensi, a Roma. A dare l'allarme, intorno alle 11:20, alcuni passanti che hanno visto una nube fuori uscire dall'esercizio commerciale.

Sul posto i Vigili del Fuoco e le volanti della Polizia. Per permettere i soccorsi la palazzina sovrastante il negozio è stata temporaneamente evacuata per permettere agli operanti di eseguire i sopralluoghi del caso in tema di agibilità dello stabile. Da determinare le esatte cause del rogo.