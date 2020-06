Acilia, incendio in un appartamento: donna in codice rosso all'ospedale

Incendio questa mattina intorno alle 8 e 30 in un appartamento di via Serafino da Gorizia, zona Acilia. Sul posto i vigili del fuoco con un'autoscala e un'autobotte per spegnere l'incendio, sviluppato tra il salone e l'angolo cottura dell'abitazione.

Una donna di 67 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia. Illesi invece il figlio e il marito, che al momento del rogo non si trovavano in casa.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del X Gruppo Mare per l'assistenza alloggiativa. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per ricostruire le cause che hanno innescato l'incendio. L'appartamento è inagibile al momento, per il denso fumo nero che si è sviluppato all'interno.