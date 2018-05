Incendio a Roma nord: bruciano auto dentro un'officina, un ferito grave

Un uomo ustionato trasportato d'urgenza in ospedale. A determinare il ferimento della persona un vasto incendio divampato in una officina garage di via San Godenzo, zona Tomba di Nerone posta sotto una palazzina di quattro piani. A prendere fuoco alcune delle auto presenti all'interno dell'autorimessa. L'allerta ai soccorritori da Roma nord poco dopo le 12:30 di oggi 4 maggio. Alta, densa e nera la colonna di fumo ben visibile in tutto il quadrante nord della Capitale. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, con tre squadre e l'ausilio dell'autoscala, del nucleo Nbcr ed di una autobotte. Secondo quanto si apprende ci sarebbe stata una esplosione. Sul posto per le operazioni di soccorso anche gli agenti delle Volanti e del commissariato Flaminio.

Incendio officina via San Godenzo

Da accertare le cause scatenanti dell'incendio così come la presenza di altri feriti. Il ferito, con delle gravi ustioni, è stato affidato alle cure dell'ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. A scopo precauzionale è stato evacuato il primo piano della palazzina sotto la quale si trova l'autorimessa. Per consentire le operazioni di spegnimento del vasto incendio si è resa necessaria la chiusura di via San Godenzo in direzione via dei Due Ponti.