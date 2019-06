Fumo su via Salaria: principio d'incendio nel magazzino di Sky

Paura nel palazzo degli uffici di Sky dove è divampato un principio d'incendio. L'allerta ai soccorritori poco dopo le 12:00 di giovedì 13 giugno dalla palazzina di via Salaria, con accesso da via Sambuca da Pistoia.

A creare apprensione nei lavoratori presenti nella palazzina del fumo nero scaturito da uno dei magazzini con lo stesso che ha invaso nel volgere di breve l'immobile. Scappate dalla palazzina le persone presenti nello stabile all'arrivo dei soccorritori erano già tutti in strada.

Ben visibile anche da chilometri di distanza la nube di fumo nero scaturita dal principio d'incendio, con residenti e cittadini con ancora negli occhi le immagini dell'incendio al TMB di via Salaria, preoccupati dalla possibilità che l'incendio potesse essere divampato nell'oramai ex impianto di trattamento dei rifiuti di Villa Spada.

Sul posto per domare il principio d'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, assieme a loro gli agenti delle volanti e dei commissariato Vescovio e Salario della Polizia di Stato. Da accertare le cause, a parte l'apprensione nessuno è rimasto ferito né intossicato.