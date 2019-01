Incendio a Testaccio: appartamento in fiamme in via Rubattino

È riuscito a chiamare i soccorsi allontanandosi poi dall'appartamento in fiamme. A chiamare il 115 un uomo, residente in un'abitazione di Testaccio nella quale è divampato un incendio. L'allerta intorno alle 14:20 di oggi, martedì 29 gennaio, da via Rubattino. A parte la paura nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale assieme al personale del NAE per eventuale assistenza alloggiativa ed agli agenti di polizia del Reparto Volanti e del commissariato Celio.Da accertare le cause scatenanti del rogo.

Per consentire l'intervento dei soccorritori sono stati deviati i bus della linea 83, all'altezza del lungotevere Testaccio.