Tragedia sfiorata a Garbatella: fuma a letto e brucia casa, 48enne ustionato

Tragedia sfiorata nella notte tra il 30 e il 31 marzo a Garbatella. Intorno alle 1:15, in via Roberto De Nobili, un incendio ha distrutto un appartamento abitato da un romano di 48 anni. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini e così, in pochi minuti, sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco di Roma, che hanno spento le fiamme, i sanitari del 118 e i Carabinieri della locale stazione.

USTIONATO - L'uomo, ferito in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso al centro ustioni del Sant'Eugenio. E' attualmente ricoverato per pesanti ustioni al volto e al petto, stabile e non in pericolo di vita.

IPOTESI SIGARETTA - Le indagini fatte dai militari di Garbatella hanno appurato che ad innescare l'incendio, con ogni probabilità, sia stata una sigaretta fumata a letto dall'uomo che ha quindi generato le fiamme coinvolgendo gran parte dell'abitazione. I Vigili del Fuoco, concluso l'intervento, hanno dichiarato l'appartamento inagibile.