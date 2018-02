Incendio a Torrevecchia: fiamme in un appartamento, due intossicati

Incendio la sera del 21 febbraio in via Marcello Provenzale 66 a Torrevecchia. Le fiamme sono scoppiate al quinto piano di un palazzo per cause ancora da appurare intorno alle 20:20. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco con un'autoscala, l'autobotte ed il carro Autoprotettori. Sul posto anche le forze dell'ordine con Polizia e Carabinieri. Due le persone salvate e leggermente intossicate che sono state affidate alle cure mediche del 118.