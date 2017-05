Incendio a Civitavecchia: fiamme da un garage adibito a magazzino

Incendio nel pomeriggio di oggi 11 maggio a Civitavecchia. L'allerta ai vigili del fuoco del Comune portuale alle 16:15 con i pompieri impegnati con due mezzi in via dei Poggi 36 per un rogo in un garage adibito a magaz‌zino posto sotto una palazzina. I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme dopo circa un'ora di intervento (17:30) ed hanno impedito alle stesse di propagarsi ai garage adiacenti ed al resto dello stabile. Il garage ha riportato danni all'impianto elettrico ed idraulico, agli intonaci ed a materiali vari presenti al suo interno. Non risultato pericoli strutturali. Nessun è rimasto ferito.