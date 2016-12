Eur, incendio al 3° piano: evacuata una palazzina. Due intossicati

Incendio oggi 27 dicembre, alle 18, in via Antonio Pisano 16, all'Eur. Per cause ancora da accertare sul balcone di un appartamento posto al terzo piano di una palazzina di sei piani fuori terra, è andato a fuoco materiale vario.

Sul posto, allertati, sono giunti tre mezzi di Vigili dle Fuoco di Roma, Autoscala, Carro Teli, il Capo Turno Provinciale e il Funzionario di Servizio. Il personale prontamente intervenuto ha circoscritto le fiamme sul balcone evitando il propagarsi dell'incendio all'interno dell'appartamento stesso.

Durante l'opera di spegnimento il palazzo è stato fatto evacuare. A causa del fumo la proprietaria e il proprietario dell'appartamento soprastante, a scopo precauzionale, sono stati trasporti all'ospedale dal personale del 118. I due sono rimasti lievemente intossicati.