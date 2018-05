Valle Aurelia, incendio in una casa di cura: bruciano sale operatorie e un locale tecnico

Attimi di paura nella notte nella casa di cura Villa Betania, in via Pio IV a Valle Aurelia, per un incendio. Poco dopo la mezzanotte, le fiamme hanno avvolto alcune sale operatorie e un locale tecnico. Nella struttura sanitaria, al momento dell’incendio, erano ricoverate circa 70 persone.

Tempestivo intervento dei vigili del fuoco, nessun ferito

A scongiurare il peggio è stato l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando di Roma giunti sul posto con quattro squadre. Nessuna delle persone presenti all’interno della struttura è rimasta intossicata o ferita: gli ospiti non sono stati evacuati.