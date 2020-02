Torrevecchia, incendio in un appartamento: un'anziana in codice rosso

Un incendio è divampato in un appartamento al piano rialzato in via della Pineta Sacchetti 85 a Roma. Una anziana di 74 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Gemelli.

Sul posto i vigili del fuoco stanno spegnendo le fiamme. Dalle prime informazioni sembra che il rogo sia di origine accidentale. Sotto al letto all'interno dell'appartamento sono stati trovati dei posacenere. La donna non sarebbe in pericolo di vita.