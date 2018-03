Incendio a Prati, fiamme al quarto piano: evacuato un palazzo

Incendio questa mattina in un appartamento al quarto piano di un palazzo in via Pietro della Valle 13, nel quartiere Prati. Le fiamme sono scaturite intorno alle 11.20 a causa di un cortocircuito. Dall'abitazione si è spigionato un abbondante fumo tanto che è stato necessario evacuare tutto l'immobile. Sul posto una pattugia della polizia di stato del vicino commissariato Borgo, i vigili del fuoco e un'ambulanza. L'incendio è stato spento. Non ci sono feriti né persone intossicate.