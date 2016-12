Incendio a Pietralata: appartamento in fiamme, ustionata una donna

1 / 3

Paura a Pietralata dove nel pomeriggio è divampato un incendio da un appartamento. L'allerta al 115 da un'abitazione al pian terreno posta al civico 198 di via di Pietralata. Sul posto per spegnere il rogo sono intervenute in pochi minuti due squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio del carro aria. Ferita una donna, trasportata all'ospedale Sandro Pertini con delle ustioni sul corpo.

