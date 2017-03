Incendio a Marranella: fiamme nei locali occupati da senza fissa dimora

Prima una densa colonna di fumo nero che ha avvolto gli appartamenti sovrastanti, poi l'esplosione che ha fatto temere il peggio. Paura sabato pomeriggio poco dopo le 16:00 a Marranella a causa di un incendio divampato in alcuni locali abbandonati posti al pian terreno di una palazzina di via Bartolomeo Perestrello, angolo via Antonio Tempesta. Giunta sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, i soccorritori hanno domato l'incendio intorno alle 17:30. Sul posto anche gli agenti di polizia dei commissariati Prenestino e Porta Maggiore.

FORNELLETTO A GAS - In particolare a destare apprensione nei residenti della palazzina di otto piano fuori terra una piccola esplosione. Secondo quanto accertato dagli agenti di polizia la deflagrazione sarebbe scaturita da un fornelletto a gas che un senza fissa dimora che aveva trovato ricovero nei locali al pian terreno stava usando per prepararsi del cibo.

PARAPIGLIA TRA SENZA FISSA DIMORA - Insieme a lui negli spazi dove è divampato l'incendio si trovavano altri clochard, tra i quali è scoppiato anche un parapiglia, prima che gli stessi si allontanassero velocemente dai locali che prendevano fuoco tra le urla dei residenti imbufaliti da quanto stava accadendo sotto le loro abitazioni.