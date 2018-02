Incendio a Due Leoni: in fiamme una villetta

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il rogo ha interessato il piano seminterrato di via Partanna

Tanta paura nella serata di ieri nel quartiere di Due Leoni. Un incendio ha interessato una villetta situata in via Partanna. In particolare a bruciare il materiale situato al piano interrato al civico 85. Una sorta di deposito che in poco tempo ha preso fuoco. Ad evitare il peggio l'intervento dei vigili del fuoco, sul posto con tre Squadre VVF, tre Autobotti, il Carro Autoprotettori VVF

Evitato il propagarsi delle fiamme al piano superiore della villa. Al termine dell'intervento la villa è stata interdetta. Le persone presenti in casa erano già uscite fuori all'arrivo dei soccorsi. A supportare le operazione gli uomini della protezione civile dell'associazione Gabbiani Onlus, diretti dal presidente Luigi Fadda. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Tor Bella Monaca.