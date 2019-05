Incendio a Centocelle: in fiamme appartamento al 5° piano. Quattro feriti, uno è grave

Il bilancio è di quattro feriti di cui uno grave, e un appartamento distrutto dalle fiamme. Sono le conseguenze di un incendio avvenuto oggi, mercoledì 8 maggio, a Roma in via Domenico Panaroli 7, al quartiere Prenestino. L'epicentro al quinto piano di una palazzina.

Le fiamme, scoppiate a causa di una fuga di gas, hanno invaso tutto lo stabile. Poi il fumo ha ricoperto i piani sottostanti. Concitati i momenti successivi all'incendio, scoppiato poco prima delle 13. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco con l'autoscala, le Volanti della Polizia, gli agenti del Commissariato Prenestino e i sanitari del 118.

Tra i feriti il più grave è un uomo, proprietario dell'appartamento in cui è scoppiato l'incendio, trasportato in codice rosso al Sant'Eugenio. Ha riportato ustioni, ed è vigile. La moglie, invece, è stata portata in codice giallo al Vannini. Stesse condizioni mediche con le quali un terzo condomino è stato trasportato al Policlinico Umberto I.

Tra i feriti, sempre al Policlinico Umberto I, anche un ragazzo rimasto intossicato. Lui, prima di essere stato soccorso, ha messo in salvo alcuni residenti.