Incendio in un deposito di via Ostiense, bruciano camion e auto

Incendio nella notte in un deposito auto in via Ostiense 855, tra via del Cappellaccio e Casa Luca, l'allevamento per cani sulla via del Mare. Intorno alle 22 all'interno di una struttura all'aperto recintata, per cause ancora da accertare, si è verificato un rogo che ha coinvolto un camion, attrezzature varie e auto.

Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco con l'ausilio dell'autobotte. Nell'occasione non si sono registrati nè feriti, nè disagi al traffico. L'intervento è terminato alle una e trenta circa.