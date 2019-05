Appio Latino: in fiamme appartamento, ragazzo trova riparo sul cornicione. Salvato

Incendio intorno alle 19 di oggi, 22 maggio, in via Niso 20 nella zona di Colli Albani. Le fiamme sono scoppiate, per motivi ancora da appurare, in un appartamento al terzo piano. All'interno un ragazzo che, per ripararsi dalle lingue di fuoco, si è rifugiato sul cornicione dell'edificio.

Sul posto, allertati, sono giunte le squadre del Comando di Roma dei Vigili del Fuoco con un'autoscala, un'auttobotte, il carro teli e il carro autoprotettori spegnendo l'incendio e mettendo in salvo il ragazzo che era in casa da solo.

Il giovane è stato affidato alle cure mediche del personale del 118. Per permettere le operazioni di soccorso, l'edificio è stato momentaneamente sgomberato. Sul luogo anche la Polizia con i Commissariati Colombo e San Giovanni.