Incendio in via Monte Cervialto: evacuata palazzina di otto piani

Un incendio con una conseguente fitta coltre di fumo che ha richiesto l'evacuazione di una palazzina di otto piani. Paura nel pomeriggio di oggi in via Monte Cervialto 130, zona Val Melaina-Nuovo Salario a causa di un rogo divampato in un appartamento posto al piano terra dell'immobile del III Municipio Montesacro. L'allerta ai soccorritori intorno alle 15:20 con l'arrivo sul posto di due squadre dei vigili del fuoco, dei carabinieri, dei vigili urbani e degli agenti della polizia dei commissariati Fidene-Serpentera, Vescovio e del Reparto Volanti.

Incendio in via Monte Cervialto

A creare apprensione negli abitanti della palazzina dove si è sviluppato l'incendio, una fitta coltre di fumo che ha invaso anche l'adiacente via Monte Cervialto dove affacciano le finestre dell'appartamento andato a fuoco. I vigili del fuoco, dopo aver indossato le protezioni individuali, hanno iniziato l'opera di spegnimento dell'incendio divampato nell'appartamento al pian terreno.

Evacuata palazzina al Nuovo Salario

Durante l'intervento lo stabile è stato evacuato, ma non risultano persone intossicate. Una persona anziana, tagliatasi la mano con un vetro, è stata affidata alle cure mediche del personale sanitario del 118. L'appartamento è stato poi dichiarato inagibile.

Chiusa la corsia preferenziale

A causa del fumo sprigionatosi dall'abitazione andata in fiamme si è resa necessaria la chiusura temporanea della corsia preferenziale in direzione piazza Vimercati. A causare l'incendio, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, sarebbe stata una famiglia di cittadini indiani mentre stava preparando il pranzo.