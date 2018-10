Incendio su un balcone al sesto piano: in fiamme un armadio di plastica

Incendio stamattina Civitavecchia. Alle 7:40 circa i vigili del fuoco del Comune portuale sono interventi causa presenza di fiamme su un terrazzino. Sul balcone di un appartamento al sesto piano che si affaccia su via Achille Montanucci (in prossimità del civico 13/A), un armadio in plastica con materiali all’interno, era avvolto dalle fiamme.

Incendio su un balcone a Civitavecchia

I pompieri, raggiunto il terrazzo con l’ausilio dell’autoscala, hanno estinto le fiamme ed impedito alle stesse di propagarsi all’abitazione e al resto dello stabile. Nessun ferito ma molto spavento per gli abitanti della zona, a causa della presenza dei fumi prodotti dalla combustione. Sul posto la Polizia di Stato ed a scopo precauzionale il personale del 118.