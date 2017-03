Auto in fiamme sotto un'abitazione: distrutti due mezzi, intossicato un uomo

Paura ed apprensione questa notte a Civitavecchia a causa di un vasto incendio che ha riguardato cinque automobili ed un furgone. L'allerta ai vigili del fuoco del Comune portuale intorno all'1:30 del 24 marzo, in via dei Martiri delle Fosse Ardeatine. I pompieri, intervenuti con due mezzi, una autopompa ed una autobotte, hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area dopo circa due ore di intervento.

MEZZI DISTRUTTI E DANNEGGIATI - Un'autovettura e un furgone sono rimasti completamente distrutti dalle fiamme ed altre quattro autovetture parcheggiate nelle vicinanze danneggiate. Tuttavia i vigili del fuoco di Civitavecchia hanno impedito alle fiamme di propagarsi ad altre auto e alla vicina abitazione (posta al piano terra), che ha comunque riportato lievi danni alle tapparelle delle finestre.

INQUILINO INTOSSICATO - L'inquilino della casa al primo piano è stato trasportato all'ospedale civico di Civitavecchia leggermente intossicato. Sul posto anche Polizia di Stato e 118. Restano da accertare le cause, fra le ipotesi non si esclude quella dolosa.