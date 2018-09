Appartamento in fiamme a Villa Lais: palazzo evacuato, tre intossicati

Appartamento in fiamme all'Appio Tuscolano. Il buongiorno di apprensione ha cominciato a prendere corpo intorno alle 7:50 di giovedì 26 settembre da una casa al secondo piano di via Lugnano in Teverina, a due passi da Villa Lais. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenute tre squadre con supporto dell'autoscala del Comando dei vigili del fuoco di Roma insieme alla polizia e dalla polizia locale di Roma Capitale. A prendere fuoco un immobile di circa 90 metri quadrati.

A scopo precauzionale i soccorritori hanno evacuato i residenti della palazzina, messi al sicuro due di loro sono dovuti ricorrere ad un controllo sanitario per aver respirato del fumo con conseguente intossicazione. Una terza persona è stata invece trasportata all'ospedale San Giovanni Addolorata per accertamenti. Spento l'incendio i pompieri hanno proseguito le operazioni di verifica e messa in sicurezza dell'area. Da accertare la causa scatentante del rogo. Sul posto per regolare la viabilità gli agenti del VII Gruppo Tuscolano dei vigili urbani.