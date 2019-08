Incendio al primo piano, agenti salvano proprietario di casa

Se la sono cavata con pochi giorni di prognosi il proprietario di un appartamento andato a fuoco in via Gibellina e due agenti del reparto volanti della polizia di stato intervenuti per salvarlo. E' successo lo scorso 16 agosto intorno alle 5:40 del mattino. I poliziotti stavano transitando in via Militello, dopo aver sventato un furto in una abitazione e, svoltando, hanno notato le fiamme.

Immediato l'intervento con i due uomini delle forze dell'ordine che hanno fatto irruzione nell'appartamento del primo piano in fiamme, salvando così un uomo. Tutti e tre, quindi, sono stati portati al policlinico Casilino lievemente intossicati. A spegnere il rogo, scoppiato per cause accidentali, i vigili del fuoco.