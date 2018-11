Incendio al Portuense: appartamento in fiamme, evacuati i residenti. Paura per un disabile

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Paura al Portuense dove un appartamento è stato avvolto dalle fiamme. L'incendio è divampato intorno alle 11:50 di mercoledì 21 novembre al civico 65 di via Giannetto Valli. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma, gli agenti del Commissariato San Paolo di Polizia ed i carabinieri. Alta la colonna di fumo nero ben visibile da chilometri di distanza.

Nello specifico l'incendio ha riguardato un'abitazione al quarto piano di una palazzina di quattro livelli fuori terra. Attimi di paura sono stati vissuti da un disabile allettato, residente nell'appartamento al terzo piano. L'uomo, un anziano, è stato portato in salvo dai soccorritori. Evacuati gli altri residenti dell'immobile.

Da accertare le cause scatenanti dell'incendio. Da quanto si apprende, a parte la paura, non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto per constatare lo stato di salute degli abitanti dello stabile le ambulanze del 118.