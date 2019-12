Incendio al Portuense: in fiamme stabile abbandonato usato dai senza fissa dimora

Una struttura in abbandono usata come dimora dai clochard. Questo quanto è andato a fuoco nel primo pomeriggio di sabato 7 dicembre in via Giacomo Folchi, strada che collega la zona di Monteverde al Portuense. L'allerta intorno alle 13:15 dopo da parte di un passante che ha visto fumo e fiamme fuoriuscire dallo stabile abbandonato adiacente all'Azienda ospedaliera del San Camillo - Forlanini.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti del commissariato Celio di polizia ed il 118. I pompieri hanno quindi provveduto a spegnere l'incendio. Distrutto l'immobile, all'interno dello stesso i soccorritori hanno trovato degli allacci abusivi alla rete elettrica richiedendo l'intervento dei tecnici dell'azienda.

Sulle cause dell'incendio indagano gli agenti del Commissariato Monteverde di polizia. Ascoltato un testimone questi ha riferito di aver visto entrare nell'area poco prima dell'incendio un senza fissa dimora che è solito dormire nello stabile, assente al momento del divampare dell'incendio, nel corso del quale nessuno è rimasto ferito né intossicato.