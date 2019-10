Appartamento in fiamme in via Gallia: intossicata una donna

Fiamme all'Appio Latino. E' accaduto alle 9:45 di martedì 15 ottobre quando la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha inviato i pompieri, con il carro autoprotettori, al civico 34 di via Gallia per un incendio in un'abitazione al primo piano.

Spento l'incendio nella camera da letto dell'appartamento i soccorritori hanno poi rivenuto due gatti morti. Lievemente intossicata la proprietaria di casa, affidata alle cure del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti.