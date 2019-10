Quartiere Africano, fiamme in un appartamento di via Gadames

Paura nel quartiere Africano questa mattina a causa di un incendio divampato in appartamento in via Gadames. Le fiamme al settimo piano del civico 3 poco dopo le 9. Sul posto i vigili del fuoco, entrati nell'appartamento con una scala. Domate le fiamme ed accertata l'assenza di persone all'interno, i pompieri hanno tratto in salvo 2 cagnolini.

Danneggiati gli appartamenti adiacenti a quello interessato dal rogo.