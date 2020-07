Incendio a Selva Nera: in fiamme una vasta area di sterpaglie

Tanto fumo ma fortunatamente nessun danno alle abitazioni a Selva Nera dove nel primo pomeriggio è divampato un vasto incendio di sterpaglie. La chiamata ai soccorsi dall'area del "Piano di Zona Collferito" di via Federico Filippini.

A fare scendere i residenti in strada a scopo precauzionale una vasta coltre di fumo scaturita dalle sterpaglie andate a fuoco in un'ampia area compresa fra via Filippini e via La Storta con le fiamme che si sono avvicinate pericolosamente alle abitazioni, senza arrecare danni.

Allertati i soccorsi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, volontari della Protezione Civile ed i carabinieri della Stazione Roma Casalotti. Secondo i primi accertamenti nessuno è rimasto ferito. Le cause del rogo sarebbe da trovare nelle alte temperature estive di questi giorni