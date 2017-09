Incendio nella notte: paura per un appartamento in fiamme

Apprensione questa notte in zona Roma Nord dove è divampato un incendio in un appartamento. L'allerta ai soccorritori dal civico 324 di via della Farnesina, altezza via Zandonai. A prendere a fuoco alcune stanze di una abitazione al quinto piano di una palazzina su sette livelli fuori terra.

Incendio via della Farnesina

A creare apprensione una vasta colonna di fumo che dalle finestre dell'appartamento in fiamme si è sprigionata rapidamente in aria. Allerati i soccorritori sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con l'ausilio di una autoscala ed i carabinieri della Compagnia Trionfale. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Da accertare le cause scatenanti. Fra le ipotesi quella di un corto circuito.