Incendio all'Appio Latino, ristorante distrutto dalle fiamme: indaga la polizia

Paura all'Appio Latino per un incendio in un ristorante vietnamita, distrutto dalle fiamme. E' successo nel pomeriggio del 12 luglio in via Enea, all'altezza del civico 56. Le fiamme sarebbero partite, per cause ancora da accertare, all'interno dell'esercizio commerciale danneggiante anche un locale adiacente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato Appio per le indagini del caso. Per permettere le manovre di spegnimento del rogo, la palazzina sovrastante il ristorante è stata fatta evacuare temporaneamente. L'incendio, secondo quanto si apprende, ha distrutto il ristorante del quale è stata disposta la momentanea chiusura.