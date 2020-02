Incendio a Monteverde, appartamento in fiamme: anziano ustionato al volto

Incendio a Monteverde dove, intorno alle 13, è andato in fiamme un appartamento al primo piano di una palazzina in via Donna Olimpia 6. Sul posto la polizia di Stato, Italgas, Polizia Locale del Gruppo Monteverde e due squadre dei vigili del fuoco d Roma.

Il pronto intervento ha permesso di trarre in salvo un uomo di 75 anni che, a causa dell'incendio, ha riportato diverse ustioni al volto. L'anziano è stato immediatamente assicurato alle cure dei sanitari del 118 e portato al San Camillo in codice rosso. L'incendio, da quanto emerso, ha interessato in particolar modo la zona cucina ed alcuni arredi della casa.