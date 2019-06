Incendio in una autorimessa: distrutti pullman turistici e mini bus

Cinque pullman distrutti e un sesto danneggiato. Questo il bilancio di un incendio scoppiato nella notte tra il 3 e il 4 giugno, in una autorimessa in via Demetriade, all'Appio Latino. L'allarme è scoppiato poco prima delle due quando, allertati, sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco di Roma che hanno spento in rogo.

Le fiamme hanno distrutto tre pullman turistici, uno a due piani e due monopiano, e altri due mini bus. Danneggiato anche un altro mezzo turistico. Sul luogo anche i Carabinieri della Compagnia Eur. Secondo le prime risultanze investigative non risulterebbero aspetti che farebbero pensare ad un incendio doloso.

Per eliminare ogni dubbio i Vigili del Fuoco si sono però riservati di fare ulteriori indagini da comunicare poi ai militari dell'Arma che, nel frattempo, hanno acquisito le immagini delle video camere di sorveglianza dell'area. I titolari dell'autorimessa hanno fatto sapere di non aver mai ricevuto minacce. Nessuno è rimasto ferito nell'incendio.