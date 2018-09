Paura in Centro: incendio nell'ufficio sopra le Poste, evacuato l'edificio

Edificio evacuato a scopo precauzionale in pieno Centro a Roma in seguito ad un principio d'incendio divampato da un ufficio posto al primo piano sopra le Poste Italiane di via della Scrofa. L'allerta questa mattina, dal civico 77 della strada, quando diverse persone hanno notato del fumo dall'immobile che si trova al primo piano.

Incendio Poste via della Scrofa

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale in presidio alla zona e impegnati nella viabilità per consentire l'intervento in sicurezza dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. Evacuato l'edificio a scopo precauzionale.

Vigili del fuoco alle Poste in Centro

A parte l'apprensione nessuno è rimasto ferito né intossicato. Effettuato un sopralluogo da parte dei soccorritori, secondo i primi riscontri sembra che il principio d'incendio sia divampato da un server che si trovava nell'ufficio al primo piano di via della Scrofa. Accertamenti in corso.