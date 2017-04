Sigaretta sui rifiuti e scoppia l'incendio: paura in un palazzo su via del Corso

Dieci persone evacuate, due squadre dei vigili del fuoco impegnate e tanta paura. Notte movimentata in via del Corso dove, al civico 71, una palazzina è finita coinvolta in un incendio. Poco dopo le 2 le fiamme, partite dal basso, hanno raggiunto la struttura. Sul posto i vigili del fuoco che hanno disposto l'evacuazione del palazzo, evitando che le fiamme investissero tutti gli appartamenti. Danneggiato un negozio di abbigliamento. L'intervento si è concluso alle 6.

Al quinto piano appartamenti adibiti a bed&breakfast. Sei gli ospiti allontanati, insieme a quattro residenti. Dai primi rilievi è emerso che ad originare il rogo è stata una sigaretta gettata dall'alto sui rifiuti presenti nel cortile interno. Il mozzicone ha fatto bruciare i cartoni e poi il resto della spazzatura. Quindi le fiamme si sono levate verso l'alto. Da accertare da quale finestra è stata lanciata la sigaretta. Sull'accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia Roma Centro.