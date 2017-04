Bravetta, paura in via Gonzaga: in fiamme un'auto e uno scooter

Auto in fiamme in via dei Gonzaga, in zona Bravetta. E' accaduto lunedì 24 aprile. A bruciare un'Audi A3, parcheggiata all'interno di un cortile condominiale, e uno scooter. Il rogo è scoppiato poco dopo le 21, con diverse persone ancora in strada. Panico tra gli abitanti del palazzo lambito dalle fiamme. Per evitare il propagarsi delle fiamme molti residenti hanno iniziato a buttare acqua delle finestre. L'arrivo dei vigili del fuoco ha permesso in pochi minuti di domare le fiamme.