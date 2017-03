San Paolo: incendio in un appartamento, salvata un'anziana

Incendio oggi 28 marzo in via Costantino 72, in un appartamento in zona Ostiense. Ad andare alle fiamme, alle 10:25 circa, per cause ancora da precisare è stato una abitazione al secondo piano. Sul posto, allertati, sono giunte quattro squadre dei Vigili del Fuoco con il supporto dell'autoscala.

I pompieri intervenuti hanno salvato una persona anziana medicata e soccorsa dal 118 che, per precauzione, l'ha condotta in ospedale. Non si segnalano altri feriti o intossicati. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Per permettere le operazioni, temporaneamente, linea 715 deviata su percorsi alternativi per intervento VVF in via Costantino 76