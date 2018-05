Notte di fuoco a Borghesiana, incendio in un locale sulla via Casilina

Paura a Borghesiana dove un vasto rogo ha colpito un esercizio commerciale costringendo all'evacuazione alcune persone che alloggiavano sopra il locale interessato dalle fiamme. Il rogo è divampato intorno alle 4:30 della notte fra il 21 ed il 22 maggio all'esterno di un bar che si trova al civico 1791 della via Casilina, poco distante dal ponte della Metro C. Vasto l'incendio con il fuoco a rischiarare la notte del quartiere della periferia est della Capitale. Decine le telefonate al 112 con l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco e degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, con i vigili urbani arrivati prontamente dalla vicina Tor Bella Monaca, dove erano impegnati nella cancellazione dei murales dedicati a Serafino Cordaro e Antonio Moccia.

Incendio a Borghesiana

Ingenti i danni all'esterno del locale, con le fiamme divampate rapidamente che hanno danneggiato la terrazza coperta del bar interessando anche l'interno del negozio. Attimi di paura, come detto, sono stati vissuti da alcune persone che alloggiavano sopra il bar andato fuoco, impossibilitate inizialmente ad uscire dall'abitazione sotto la quale divampava il rogo. Evacuate a scopo precauzionale, a parte la paura nessuno sarebbe rimasto ferito né intossicato.

Incendio bar via Casilina

Spento l'incendio, oltre al danneggiamento della terrazza esterna, il fuoco ha annerito buona parte della palazzina che si trova sopra il locale commerciale. Da accertare le cause scatenanti dell'incendio, sul posto per svolgere accertamenti gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella del gesto doloso.