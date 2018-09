Incendio all'Aurelio: appartamento in fiamme, salvate due persone e due cani

Due persone e due cani sono stati messi in salvo in seguito ad un incendio divampato nel pomeriggio di oggi 27 settembre all'Aurelio. La richiesta di aiuto ai soccorritori poco dopo le 16:00 da una palazzina posta al civico 9 di via Cardinal Mistrangelo, poco distante dalla fermata Baldo degli Ubaldi della linea A della metro. Le fiamme sono divampate da una casa posta al quarto piano di un fabbricato di sei piani fuori terra.

Incendio appartamento all'Aurelio

Sul posto sono quindi intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma assieme agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Evacuati i residenti a scopo precauzionale, i soccorritori hanno quindi tratto in salvo due persone ed altrettanti cani rimasti intrappolati nella casa andata a fuoco.

Incendio via Cardinal Mistrangelo

Affidate le due persone al personale medico del 118, ad avere la peggio sono stati i due cani, rimasti lievemente intossicati in seguito all'inalazione da fumo. Da accertare le cause scatenanti dell'incendio.

Incendio a Villa Lais

Quello dell'Aurelio è stato il secondo incendio in appartamento di oggi 27 settembre. Poco prima delle 8:00 tre persone sono infatti rimaste intossicate in seguito ad un incendio divampato in un'altra abitazione a Villa Lais, all'Appio Tuscolano.