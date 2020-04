Incendio in via Candoni: vigili del fuoco impegnati a spegnere il rogo

Fiamme e fumo nero nella zona della Muratella dove, intorno alle 16:45 del 7 aprile, un incendio è scoppiato nei pressi della baraccopoli di via Candoni. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Roma.

I pompieri del gruppo Eur, con l'autobotte e l'11A, hanno lavorato per spegnere alcune sterpaglie e plastica bruciati per il rogo scoppiato ancora per cause da appurare. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.