Incendio a Torrevecchia: ascensore in fiamme, palazzo evacuato

Paura oggi 17 febbraio in zona Torrevecchia. Un incendio, alle ore 18, è scoppiato al civico 6 di via Busalla. Ad andare a fuoco, per cause ancora da precisare, il vano ascensore di un palazzo. Sul posto, allertati dai residenti, sono arrivati gli agenti di Polizia e i Vigili del Fuoco.

Per permettere i soccorsi il palazzo è stato evacuato temporaneamente. Non si registrano feriti o intossicati. Si indaga per scoprire le cause dell'incendio.