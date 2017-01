Incendio ai Due Ponti: fiamme da un appartamento al terzo piano

Incendio in una palazzina ai Due Ponti dove i vigili del fuoco sono intervenuti in seguito ad un rogo divampato da un appartamento posto all'ultimo piano della struttura. L'allerta al 115 da un immobile posto al civico 59 di via Carlo Pirzio Biroli. Sul posto per domare le fiamme tre squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di una autoscala. Secondo le prime informazioni nessuno sarebbe rimasto ferito né intossicato.