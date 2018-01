Incendio in via Baldo degli Ubaldi, fiamme in un centro estetico

Incendio oggi 8 gennaio 2018 in via Baldo degli Ubaldi. Per cause ancora da accertare, intorno alle 11 circa, le fiamme hanno invaso un centro estetico. Alto il fumo nero che ha invaso anche i primi piani di una palazzina sovrastante. A bruciare il locale sauna. A quanto riferito non ci sarebbe stata nessuna persona rimasta ferita nell'incendio.

Sul posto due autobotti dei Vigili del Fuoco, con il carro scala e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio per dirigere il traffico chiudendo via Baldo Degli Ubaldi, altezza via Girolamo Vitelli, al traffico per permettere le operazioni di spegnimento. Le linee bus Atac 490 e 892, da via di Valle Aurelia, sono state temporaneamente deviate in via Stampini, via Patetta e via Tardini. Alle 14:30 la situazione è tornata alla normalità.

Il video di Vincenzo Leone