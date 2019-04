Incendio al Prenestino: scoppiano bombole di gas, esplosioni e fiamme. Ustionato un uomo

A poche ore dall'incendio in via Collatina Vecchia, ancora fiamme a Roma. Questa volta al Prenenestino, nell'area compresa tra via Aversa e via Maddaloni, nel V Municipio. Il rogo è scoppiato dopo la mezzanotte tra il 27 e il 28 aprile. Una zona dove era stata già denunciata più volte negli anni passati la presenza di insediamenti abusivi.



A dar origine al rogo, che "ha fatto tremare le finestre", come hanno raccontato i residenti del quartiere, è stata l'esplosione di tre bombole a gas. Repentino l'intervento dei Vigili del Fuoco, con tre autobotti, che hanno scongiurato il peggio. Dopo gli interventi delle istituzioni, l'area di via Aversa era stata sottoposta a sgombero. Nonostante ciò il terreno è stato più volte rioccupato.

"Prima del nostro arrivo era esplosa una bombola di GPL e i senza fissa dimora non erano più presenti. Da informazioni ricevute, uno degli occupanti, un uomo, era stato trasportato all'ospedale per delle ustioni riportate sul corpo", hanno fatto sapere i Vigili del Fuoco. Terminato lo spegnimento della baracca, l'area è stata bonificata.