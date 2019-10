Incendio a Portuense: sette persone messe in salvo da una palazzina

Sono sette le persone portate in salvo dai Vigili del Fuoco, nell'incendio divampato poco dopo le 13 di oggi in un appartamento al terzo piano di una palazzina di sei piani. Siamo in via Ascanio Rivaldi al civico 34, nel quartiere Portuense. Coinvolto dalle fiamme anche un appartamento al quarto piano. Le persone tratte in salvo sono state fatte evacuare dai piani superiori. Mentre scriviamo, intorno alle 14, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e non si registrano feriti. Al vaglio le cause dell'incendio.