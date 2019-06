Ardeatina: brucia cisterna che trasporta liquido infiammabile, traffico in tilt

Cisterna in fiamme, oggi 26 luglio, in via Ardeatina. Il mezzo pesante, che trasportava liquido infiammabile, intorno alle 10:30 del mattino è andato a fuoco all'altezza del Raccordo Anulare.

Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco di Roma, due autobotti, il carro schiuma e il nucleo NBCR. Non si sono registrati feriti ma via Ardeatina è stata chiusa al traffico. La linea 702, per le operazioni di soccorso, è stata deviata in via Castel di Leva in entrambi i sensi di marcia.