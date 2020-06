Incendio a Tor Marancia, appartamento distrutto dalle fiamme: salvato un uomo

Paura a Tormarancia per un incendio al quinto piano di uno stabile in via Annio Felice 11. Le fiamme hanno invaso l'appartamento distruggendolo. Sul posto i vigili del fuoco, l'ambulanza e gli agenti di polizia del commissariato di Tor Carbone.

L'uomo all'interno dello stabile, incolume, è stato salvato e trasportato in ospedale. Non sono chiare ancora le cause dell'incendio. L'ipotesi accidentale, con una sigaretta lasciata accesa su una coperta, non viene esclusa.