Incendio a Valle Aurelia: sterpaglie in fiamme vicino la metropolitana

Una alta colonna di fumo bianco a pochi metri dalla fermata della metro Valle Aurelia. L'incendio si è sviluppato intorno alle 15:30 di oggi 15 maggio in via Anastasio II, ben visibile da tutta l'area di Monte Ciocci. A prendere a fuoco per cause ancora da accertare una vasta area di sterpaglie. Allertata la centrale operativa del 115 a Valle Aurelia sono quindi intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma che hanno poi provveduto a spegnere l'incendio. Nessuno è rimasto ferito.