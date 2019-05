Incendio a Balduina: moglie e marito salvati dalle fiamme. L'uomo è grave in ospedale

Nella tarda mattinata di oggi un incendio si è sviluppato al terzo piano di un appartamento di via Alfredo Fusco, nel quartiere Balduina. Moglie e marito, di 70 anni, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. Lei ha riportato una lieve intossicazione ed è stata medicata sul posto. Lui invece è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Gemelli.

Immediato l'allarme lanciato nel condominio dai vicini di casa. "Ho sentito chiamare aiuto - ha raccontato un inquilino - insieme a un altro vicino abbiamo provato a introdurci ma l'androne era pieno di fumo". Subito la chiamata al 118 e ai vigili del fuoco, sul luogo del rogo insieme alla Polizia di Stato che indaga sulle cause. Ancora da verificare le condizioni di agibilità dell'appartamento.